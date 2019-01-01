Премьера! Мультсериал «Полли Покет» 1 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Приключения находчивой девочки Полли, которая доказывает, что сильным может быть даже самый маленький человек.

Взрослые часто говорят Полли, что она еще слишком мала, чтобы делать всё, что ей хочется. Но Полли доказывает, что быть маленькой — это не ограничение, а наоборот, большой плюс. Это её главная сила!

Однажды героиня наследует волшебный медальон, который уменьшает её до размеров 10 сантиментов. Благодаря этой способности Полли и её друзья постоянно попадают в классные приключения и решают проблемы необычным способом.

Смотрите премьеру мультсериала в эфире телеканала «Карусель» со 2 января в 16:00 МСК.