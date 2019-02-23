Школа Жуткинса. Опасное дежурство 23 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Простой и живой язык, динамичный сюжет без отступлений, мистическая интрига – книги серии «Школа Жуткинса» созданы специально для младших школьников. Герои этих историй тоже ходят в школу, а значит, вместе с ними читатели посмотрят на знакомую школу под новым углом! Дежурный по коридору Сэм Склепс обнаруживает, что школа живая и нападает на учеников. Как же он сможет её остановить и спасти своих друзей?

Началось...

— Ужасно, — сказал Сэм Склепс. Он держал перед собой ярко-оранжевую перевязь. — Не могу поверить, что мне придётся носить это. Было утро понедельника. Сэм и его лучшие друзья Антонио и Люси стояли около своих шкафчиков и ждали, когда прозвенит звонок.

— Погоди, тебя что, назначили дежурным по коридору?! — спросил Антонио. — Я и не знал, что в школе Жуткинса они есть.



— Теперь есть. — Сэм с досадой пнул пол. — И это отвратительно! Директор позвонил моей маме вчера вечером и сказал, что меня выбрали. Тьфу. Это будет ужасно. Мне придётся стоять посреди коридора и орать: «Иди в класс!» и «Не катайся на скейтборде!»

— Зато ты сможешь носить эту крутую оранжевую перевязь, — поддразнила Люси.

Сэм показал ей язык. дзыыыыыыыыыынь!

— Пошли, это звонок! — сказал Антонио.

— Вы, ребята, идите. – Сэм нахмурился. — А мне нужно убедиться, что все зашли в кабинеты.

— Увидимся в классе, — крикнула Люси.

Через секунду коридор опустел. Не осталось никого, кроме Сэма. Сэм начал обходить коридоры. Он выглянул через двустворчатые двери на улицу и увидел на игровой площадке одноклассника.



— Эй, Брайан! — позвал Сэм. — Звонок прозвенел. Ты должен… эээ… идти в класс.

Брайан бросил на Сэма недовольный взгляд и пробежал мимо него в школу. «Конечно, все ненавидят дежурных по коридору», — подумал Сэм. Он уже почти закрыл дверь, когда вдруг почувствовал дуновение холодного ветерка. Тут Сэм увидел, что Брайан обронил на игровой площадке кепку.



«Учительница не будет возражать, если я сбегаю за кепкой, всего на секундочку», — решил Сэм.

Воздух на улице был ледяным. Яркие жёлтые и красные листья трепетали на земле. Чтобы согреться, мальчик засунул руки в карманы. Было так холодно, что изо рта шёл пар. Он напоминал Сэму маленьких призраков, танцующих в воздухе прямо перед ним. Сэм окинул взглядом здание школы и подумал, что она похожа на древний замок из осыпающегося старого кирпича. Краска на дверях и окнах облупилась. Большие чёрные вороны сидели на крыше и смотрели на Сэма. Ему вдруг стало не по себе.

Сэм не хотел здесь задерживаться дольше, чем нужно. Он побежал к игровой площадке. Около качелей что-то схватило его за щиколотку! Сэм посмотрел вниз. Его ноги тонули в песке! Ну, конечно, ноги всегда тонут в песке. Но не так же! Что-то тянуло его вниз.

— ПОМОГИТЕ! — закричал Сэм.

Кроссовки полностью ушли в песок. Сэм нагнулся, чтобы освободить ноги. Песок был влажным! Зыбучий песок?! Всё было как в старом фильме «Тарзан», который папа однажды заставил его посмотреть. Но Сэм ничуть не сомневался, что зыбучие пески встречаются в джунглях из кино, но не на игровых площадках в реальной жизни.

— Помогите! Меня пожирает игровая площадка! — закричал Сэм.

Песок уже поднялся до колен. Пока Сэм сопротивлялся и дёргал ногами, он заметил, что песок поглотил кепку Брайана. Всё было бесполезно. Холодный влажный песок добрался до пояса мальчика. Сэм зажмурился, а что-то тянуло его вниз — всё глубже и глубже.

Отрывок из книги «Школа Жуткинса. Опасное дежурство». Редакция «Астрель СПБ»