Особняк с приведениями. Мрачное вступление самой загадочной истории 24 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Отрывок из книги «Кот да Винчи. Похищение в день рождения»

— Тук-тук, алё, ау! Слышит меня кто-нибудь? — гнусаво заорал странный зверь, похожий на волосатую грушу с длинным висячим носом и пушистым хвостом. — Откройте!

Никто ему не ответил. В старом особняке стояла абсолютная тишина. В разбитых окнах клубилась загадочная мгла. От стен веяло стужей. Мрачно раскачивались сухие деревья. И сизая луна грустно смотрела с чёрного неба.

— Ну вот! Я так и знал! Всюду обман, не будь я муравьедом! — пробормотал зверь.

Он для порядка ещё раз дёрнул ручку двери и, вконец разочаровавшись, заозирался по сторонам.

— Эй, кто-нибудь? Подскажут мне, это мышиный дом или нет?

Но, к сожалению, сюда, на окраину города, и днём-то почти никто на забредал, а ночью и подавно. Муравьед почувствовал страшную усталость. Он достал из портфеля газету, аккуратно разложил её на земле и плюхнулся сверху, приняв страдальческую позу.

— Бедный я, несчастный директор! Никто мне не поможет! Но я ведь ясно запомнил: кот да Винчи живёт на окраине города в доме мышей. Вот окраина, вот дом — и никого… обманули. — Муравьед захлюпал длинным носом и на всякий случай выжал его. — Да и как может кот жить в такой развалюхе? Мне говорили, что да Винчи — порядочный зверь, а все порядочные звери любят порядок! Вдруг в чёрном окне вспыхнул слабый огонёк свечи.

— Кто это там вопит? Кто мне покоя не даёт? — раздался ужасный завывающий голос. — У-у-у! Прочь отсюда, незваный гость! У-у-у! Не буди потусторонние силы! У-у-у!

В окне показалась освещённая снизу страшная морда с вытаращенными глазами. Вдруг глаза стали ещё больше, раздался грохот, и свеча погасла. У муравьеда усы встали дыбом.

— Мама! Бабушка! Прабабушка! И дедушкины братья! Спасите! — заорал он и кинулся прочь.

Пробежав до конца улицы, муравьед вдруг опомнился, помчался обратно, подхватил газету, на которой только что сидел, аккуратно сложил её, убрал в пакетик, открыл портфель, положил пакетик в первое отделение, закрыл портфель и с криком ужаса бросился прочь.

— Ха-ха-ха! — раздалось из чёрного окна. — Пусть меня все боятся!



Глава 1

СТРАННЫЙ ГОСТЬ

Гениальный кот да Винчи с самого утра разбирал завалы корреспонденции, или, говоря попростому, — почты. А почты у него было так много, что верные помощники мышаки не знали, куда её девать. Маленький домик трещал по швам. Конверты лежали повсюду: на столе, на стульях, на подоконниках, на полу… некоторые из них даже прилипли к потолку. Вероятно, их прислал коту какой-то любитель сладкого. Кот с важным видом сидел за письменным столом. Он ловко жонглировал письмами, одной лапой вскрывая их, другой быстро строча ответы и языком заклеивая конверты.

— Пи-пи-прекрасно! — пищали мышата Пик, Чуча и Бубуша.

— А что тебе пишут? — скромно спросила Чуча. — Есть что-нибудь интересное?

— Конечно! — воскликнул кот да Винчи. — Есть просто потрясающие новости. Мой друг и родственник кот Мороз приглашает нас зимой к себе в гости на северо-юго-восточно-западный полюс!

— Ура! — запищали мыши.

— А вот письмо от миллионерши овцы Цы. Она забыла поздравить меня с прошедшим днём рождения и обещает на следующий подарить тысячу катушек шерсти и шерстяной завод...

— А есть что-нибудь интересное, что произойдёт скоро? — спросил Пик.

— Есть! — Кот да Винчи загадочно мурлыкнул и покрутил перед мышатами яркой фотографией. — Нам прислали приглашение на день рождения с представлением!

Мыши восторженно запрыгали.

— День рождения! Ура! У кого? Когда? Где?

— На день рождения нас приглашает мышище Зыза! — сказал кот, и мыши, перепугавшись, кинулись врассыпную.

— О нет! Только не это! Он же преступник! Он украл картину Анаконды, он пытался выгнать нас из дома, и он был пиратом. Кот да Винчи улыбнулся мышам и бодро сказал:

— Да, Зыза когда-то вёл себя плохо, но всё это в прошлом! Теперь он хочет стать честным зверем, перевоспитывается, а мы ему в этом поможем. Смотрите, каким он стал опрятным. Кот показал мышам фото. На нём был Зыза с красивым бантом под подбородком. По-видимому, он сфотографировался в музее, потому что прямо за ним стояла на тумбе древняя ваза, а в тени виднелись очертания какой-то статуи. Прямо поверх фотографии корявыми буквами было написано:

«Приглашаю на день рождения! Вас ждёт таинственное ночное представление для тех, кто ничего не боится! В главной роли — Зыза».

На обратной стороне фотографии был указан адрес: Захудалая улица, дом без номера в самом конце.

— Ура! — неуверенно протянули мыши. — Представление… Мы всегда хотели попасть на представление.

— Но у нас нет подарка, и мне нечего надеть, — забеспокоилась Чуча.

— Не беда! — сказал кот. — Мы нарисуем ему плакат! А тебе на ухе завяжем отличный розовый бант из атласной ткани! И кот протянул Чуче яркий лоскуток. Мышка от счастья запищала.

— Ура! — закричали мыши и сразу же стали рисовать плакат.

Кот поднялся, сунул фото с адресом Зызы в карман плаща, который висел на вешалке, и уже хотел помочь мышатам, но тут дверь отворилась и на пороге возник усталый и потрёпанный муравьед. Его обувь была в грязи, шерсть топорщилась, нос повис.

— Смотрите! К нам пришла волосатая груша! — изумился Пик. — Сейчас я упаду в обморок. И Пик упал на Чучу, Чуча — на Бубушу, а Бубуша — на пол.

Кот поставил мышей на лапы.

— Незачем дрожать, это же муравьед! Ведите себя вежливо.

— Здравствуйте, груша, — сказали мыши как можно вежливей.

— Я не груша! Я Дудун. Здрасте, — сказал муравьед и поморщился. Он обвёл взглядом комнату, заваленную конвертами. — Мне нужен гениальный сыщик. Кто из вас кот да Винчи?

— Он, — мыши показали на кота.

Муравьед Дудун принюхался и, сморщив нос, спросил:

— А ты точно сыщик?

— Если надо, я могу быть сыщиком, — сказал кот. — Не скрою, у меня много талантов. А что, собственно, тебе нужно? Мыши подтащили для муравьеда табуретку, приглашая его сесть. Дудун отшатнулся от табуретки, как от раскалённого утюга.

— У вас есть тряпочка?

— Есть! — Чуча протянула ему розовый лоскуток.

Муравьед схватил лоскуток, протёр им табуретку и брезгливо отбросил его. Потом достал из портфеля влажные салфетки и вытер ими табуретку ещё раз. Чуча, обиженно пискнув, схватила лоскуток. Муравьед плюхнулся на табуретку. Его волосатые бока повисли по сторонам, так что у табуретки остались видны только ножки.

— Я не знаю, с чего начать! — сказал он.

— Начни по порядку, — предложил кот. — Расскажи, кто ты и что у тебя произошло.

— Да-да, по порядку, — согласился Дудун. — Я работаю директором Кукушкиного музея. Вы знаете, какая это сложная работа? Столько ответственности, такие дорогие экспонаты! Музей приходится тщательно охранять, и тут вдруг пропажа!

— У тебя пропал экспонат? — предположил Пик.

Дудун трагично вздохнул:

— Хуже! У меня пропал охранник! Он просто испарился! Из музея он не выходил, иначе об этом знала бы ворона-билетёрша, запасной выход закрыт на замок, а ключ есть только у меня! Это случилось вчера!



— А почему ты обратился за помощью только сегодня? — спросил Пик. — По горячим следам искать преступника проще.

Муравьед вдруг рассердился:

— Не надо мне советовать, что и как делать! — крикнул он, и мыши присели. — Я, между прочим, директор! У меня, между прочим, своя голова на плечах! Я, если хотите знать, как увидел, что охранник пропал, так сразу пошёл искать сыщика. А мне говорят, сыщик живёт на окраине города! Кто же знал, что эта окраина такая большая? Всю ночь вас искал! Наткнулся на страшный дом, провалился по колено в болото!

— Незачем так кричать, — остановил директора кот, — лучше расскажи, как ты обнаружил пропажу.

Муравьед подскочил вместе с прилипшей к нему табуреткой.

— Да никак! Я вообще был занят другим. Я заметил нарушителя, который фотографировал экспонаты! Я жутко разозлился. Взашей выгнал его из музея и пошёл к охранникам в залах сказать им, чтобы они не разрешали фотографировать там, где фотографировать нельзя!

— А нарушителем был Зыза? — вдруг предположил кот.

— Откуда ты знаешь? — ошалело спросил муравьед, и табуретка с грохотом упала на пол.

Кот сурово нахмурился:

— Все детали после. Сначала опиши мне своего охранника.

Муравьед впервые улыбнулся, высунув длинный язык:

— Он самый лучший охранник на свете! Незаметный, маленький, серый, сидел в самом страшном тёмном зале в чёрных очках и с лопатой. Ничего не боялся! А тут пропал. Какая трагедия!

— Все понятно! — сказал кот. — Я возьмусь за это дело.

— Понятно? — Муравьед подпрыгнул. — Я же ничего не успел рассказать.

Мыши восторженно улыбались, глядя, как кот ловко распутывает преступление.

— У меня просто очень острый ум, — скромно сказал кот. — Я думаю, что легко найду твоего охранника. Раньше, чем наступит вечер.

— Не может быть! — восхитился муравьед. — Найди его, а я за это вас всех буду в музей бесплатно пускать. Неделю.

— Лучше месяц, — сказал кот.

Муравьед кивнул.

— Ну, тогда мы все идём в музей! — воскликнул кот и накинул плащ.

Отрывок из книги «Кот да Винчи. Похищение в день рождения». Редакция «Астрель-СПБ»