Продолжение мультсериала «Пластилинки» — «Зверушки»! 30 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

1 мая зрители «Карусели» увидят новые приключения пластилиновых героев!

«Пластилинки» — это мини-сериалы для дошкольников о приключениях весёлых пластилиновых персонажей. В мультфильмах много музыки, забавных песен и стишков, которые упростят процесс запоминания. С пластилинками малыши узнают, что мир знаний безграничен!

Во второй части цикла под названием «Зверушки» пластилинки будут знакомиться с разными животными. Забавные герои превратятся в собаку и котёнка, в гепарда и лисичку, изучат повадки зверей, выяснят, кто из животных самый большой, а кто — самый быстрый.

Смотрите премьерные серии мультсериала 1, 2 и 3 мая в 09:30 МСК.