Как узнали про динозавров 30 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Ещё 200 лет назад люди понятия не имели, что когда-то на Земле водились громадные ящеры.

Ну правда, кому могли принадлежать огромные кости? Конечно же, героям древнегреческих мифов! Так считали Древние греки. Китайцы с ними не соглашались, и верили в драконов. А средневековые учёные вообще считали, что кости — прямое доказательство существования гигантских титанов.

Один англичанин в XVII веке мучился бессонницей. Он работал хранителем музея. И вот рядом с этим музеем нашли кость. Она весила 9 килограммов и была толщиной 60 сантиметров! «Кому она могла принадлежать?». Смотритель решил, что слону. Но, постойте, откуда в Англии слоны?!

Мэри Эннинг, любознательная 11-летняя девочка жила около морского берега в Англии и искала раковины и окаменелости. И вот однажды она нашла череп. Он был в три раза больше самой девочки! Пятиметровый череп принадлежал гигантскому морскому пресмыкающемуся, которого потом назвали ихтиозавром. Так люди впервые узнали об этих странных морских созданиях.

Так представляли мегалозавра в XIX веке

А так он выглядел в действительности

Гидеон Мантелл в 1822 году открыл игуанодона (второго динозавра в истории) и сделал первую в мире реконструкцию динозавра.

Скоро огромные окаменевшие кости стали находить повсюду. А англичанин Ричард Оуэн даже изобрёл названия для тех, кому кости когда-то принадлежали – «динозавры» – это значит «ужасные ящеры».

И тут началась великая война костей. Двое американских учёных Отниэль Марш и Эдвард Коуп когда-то были друзьями. Однажды Коуп с гордостью показал другу скелет плезиозавра, который собрал и восстановил по косточкам. «Хи-хи! – отреагировал Отниэль. – Ты, дружище, голову вместо шеи к хвосту прикрутил!». Учёные поссорились. Они принялись наперегонки искать скелеты динозавров. Кто быстрее и больше найдёт. Они подкупали рабочих друг друга, чтобы те пересылали находки противнику, подсылали шпионов и просто воровали кости друг у друга.

Отниель Марш (посередине) на раскопках на Диком Западе (1872 год)



Почему у динозавров такие трудные названия? Чаще всего их называют в честь учёного, который их откопал. Или им дают латинские и греческие имена, которые описывают их особенности: «ужасный коготь», «страшная голова». А один вид птеродактилей назвали в честь писателя Артура Конан Дойла. Этот летающий ящер называется артуродактиль конан-дойли.

Откапывать динозавров очень увлекательно. Каждую неделю археологи обнаруживают древние окаменелости!