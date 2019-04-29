Красноухая черепаха: вот так долгожитель! 29 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Родина красноухой пресноводной черепахи — Северная Америка. Но сегодня её можно встретить по всему Американскому континенту, а также в Южной Африке, Южной Европе, Юго-Восточной Азии и Австралии.





Обитают черепашки в мелких озёрах с низкими заболоченными берегами. Пресная и тёплая вода, островок и густая растительность — вот, что нужно черепашке для комфортного существования в природе.

Почему же красноухая? Черепаху так назвали из-за красной полосы, которая проходит от глаз до шеи.





Размер у красноухих черепах далеко не маленький. Детёныши рождаются всего 2,5 см в длину, но вырасти могут до 18—30 см в зависимости от пола и подвида.

Продолжительность жизни в естественных природных условиях может доходить до 100 лет. В домашних условиях при правильном уходе черепашки обычно живут 40—50 лет — что тоже, согласись, немало.







Черепахи-самки откладывают в свои гнёзда не более 10 яиц, которые потом закапывают. Если температура воздуха в это время сохранялась выше 30 градусов, то вылупляются самки, а если ниже 27 — самцы.

Голосовые связки у черепахи не развиты. Она умеет только шипеть, фыркать от волнения, а также издавать звук, похожий на короткий писк. Но зато у неё хорошо развиты зрение и обоняние.



Чрепах принято считать медленными, но это точно не про красноухих черепах. Они двигаются быстро и ловко и в воде, и на суше. Эти черепашки — отличные пловцы. На суше они чрезвычайно осторожны и при ощущении угрозы тут же бегут к воде. Но, конечно, самое любимое их занятие — просто греться на солнышке.





Если ты хочешь завести красноухую черепаху, помни:

1. Акватеррариум должен быть невысоким, но широким. Обязательно сделай «берег», чтобы черепашка могла выползать и греться. И не забывай менять воду!

2. Черепах важно кормить разнообразной едой, это поддерживает их здоровье. Они едят корма, овощи, аквариумные растения, насекомых и даже мелкую рыбу.

3. Если за окном хорошая тёплая погода, старайся почаще выносить черепаху на солнышко. Но не забывай, что она может перегреться. Поэтому оборудуй тёмное местечко, где черепашка сможет спрятаться, если ей станет жарко.

4. Красноухие черепахи кусаются! Но если ты с самого начала приучишь свою черепашку к рукам, то бояться тебе нечего.

