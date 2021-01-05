Кремлёвская ёлка 2021. Новогоднее представление

Кремлёвская ёлка — у вас дома! Не пропустите показ волшебного представления 7 января на телеканале «Карусель»!
Главные герои сказки — Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет — разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью «Времялёта» и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию.
В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Кремлёвской ёлки использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для спектакля. Зрители также увидят новые костюмы, изготовлением которых занимались опытные мастера. Одежда каждого персонажа продумана до мелочей, а наряд Деда Мороза заслуживает отдельного внимания!
Не пропустите показ спектакля 7 января в 19:30 на канале «Карусель»!