Каникулы Светофоровых

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16 июля, 2026

Светофоровы едут в отпуск! Сможет ли семья переключиться с режима «работа-дом» на режим «отдых»?

Встречайте летнее продолжение сериала «Семья Светофоровых»!

Взрослые решают поехать на машине по России. Папа мечтает о рыбалке и шашлыках, мама — о романтике и закатах, а дети — чтобы их просто оставили в покое с телефонами... Но Светофоровы будут не одни — кроме них, в дорогу на личном авто отправится верный друг и напарник главы семейства Пал Палыч со своими близкими, а в третьей машине поедут Кузнецовы, родственники Семёна. Большую компанию ждёт долгая дорога на юг, до самой Астрахани! Съёмки сериала проходили на самых красивых улицах российских городов, и в каждом эпизоде зритель можно познакомиться с разными достопримечательностями поближе.

Смотрите премьеру уже в эту пятницу, 17 июля, в 16:30 на телеканале «Карусель»!