«Карусель» вместе с «TIMI» объявляют конкурс «Готовим вместе с ТIMI»!

1 октября, 2020
Прояви своё кулинарное мастерство и получи шанс выиграть классные призы от «TIMI»!
- Придумай и приготовь свой рецепт десерта, используя сладости «TIMI»;
- Сделай два фото: сфотографируй отдельно свой кулинарный шедевр и себя вместе с блюдом;
- Загрузи две фотографии с описанием рецепта на конкурс;
- Зови всех друзей голосовать за твою работу.
10 победителей конкурса выиграют суперпризы от «TIMI»! Главный победитель и его работа будут объявлены в программе «Еда на ура!».
*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 01 по 30 октября 2020 года.
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