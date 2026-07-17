Белль и Себастьян

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17 июля, 2026

Телеканал «Карусель» покажет продолжение истории о крепкой дружбе мальчика и собаки.

Маленький сирота Себастьян из французской деревни Сен-Мартен случайно встретил пиренейскую горную собаку и дал ей имя Белль. Их встреча переросла в многолетню дружбу — Белль защищает мальчика от холода, медведей, помогает ему искать близких, пропавших без вести в Альпах. Самой Красавице — так переводится её имя — тоже понадобится помощь повзрослевшего Себастьяна, когда её саму и её щенков похитит неизвестный.

Спустя годы история повторится — совсем другой мальчик поедет на каникулы к бабушке и встретит среди альпийских лугов большую белую собаку, которой тоже нужен верный друг и защитник.

История испытаний, дружбы и взросления человека и собаки не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей!

Смотрите 18 июля в 19:30 «Белль и Себастьян. Приключения продолжаются», 25 июля в 19:30 «Белль и Себастьян. Друзья навек», а 1 августа в 19:30 «Белль и Себастьян: новое поколение» на телеканале «Карусель»!