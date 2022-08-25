В Москве открылся Международный детский культурный форум

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25 августа, 2022

25 августа на ВДНХ в павильоне № 57 «Россия – моя история» стартовал первый Детский культурный форум – новое уникальное мероприятие, где встретятся юные таланты, полные идей, энергии и стремления развиваться, творить и созидать, и педагоги, родители, культурные, государственные и общественные деятели.

Церемония открытия прошла на главной сцене, установленной возле фонтана «Дружба народов». Участие в церемонии приняла Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, ведущими стали Тутта Ларсен и ее дочь Марфа Колоскова.

Выступая на открытии, Ольга Любимова зачитала приветствие участникам от Президента Российской Федерации Владимира Путина. В нем Президент высказал уверенность, что нынешние школьники непременно добьются успеха.

«Их отличает неиссякаемая энергия, целеустремленность, умение мыслить нестандартно, находить смелые, интересные решения», – говорилось в приветствии.

По словам Министра, участниками Форума стали почти 2000 юных участников из всех регионов страны. Также в Москву приехали ребята из 12 стран: Беларуси, Южной Осетии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, ДНР, ЛНР, Бахрейна, Ирана, Египта и Абхазии.

«Сегодня у вас есть возможность встретиться на легендарной московской площадке, найти новых друзей, коллег, пообщаться, а в будущем, возможно, создать свои интересные, яркие проекты, чего я вам искренне, от всего сердца, желаю. А мы со своей стороны постараемся помогать вам в этом», – сказала Ольга Любимова.

Затем юные делегаты-именинники одновременно нажали кнопку и запустили Колесо Творчества, что символизировало собой открытие мероприятия, после чего ведущие объявили, что Детский культурный форум начинает свою работу и пригласили участников прошествовать до павильона. Колонна во главе с почетными гостями, флагоносцами и делегатами форума проследовала к павильону № 57, где их встретили персонажи Союзмультфильма и волонтеры. Длина колонны составила 300 метров, во время шествия участники сделали 3 млн 360 тысяч шагов.

Общая площадь зоны фестиваля составила 10 тысяч квадратных метров. Здесь в течение трех дней детей ждет более 60 разных активностей: лекции, открытые диалоги, дискуссии с участием выдающихся деятелей искусств, мастер-классы и творческие мастерские, где ребята смогут продемонстрировать свои достижения и поделиться творческим опытом со сверстниками. Ключевые направления форума этого года: музыкальное, хореографическое, театральное и изобразительное виды искусств, кино и анимация, музеи и выставки, традиционные и новые медиа.

Источник: Министерство культуры Российской Федерации