Программа «Еда на ура! Как в сказке»

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18 сентября, 2023

Не пропустите новый цикл любимого кулинарного шоу «Еда на ура!» с Дарьей Сагаловой!

Есть такая примета: если начать день со сказки, то он обязательно будет волшебным!

Актриса Дарья Сагалова и ее дочери Стеша и Милослава в это верят и готовят, рассказывая сказки народов России. Ведь из любой сказки можно извлечь не только урок, но и вкусный рецепт!

Давайте вместе разбираться, как приготовить сказочные блюда на современной кухне. Поскребем по сусекам и приготовим колобка, сварим молочный кисель или испечем молодильные яблочки. А уж сколько «каш из топора» можно придумать вместе с детьми!





Не пропустите премьеру 24 сентября в 09:00 на телеканале «Карусель»!