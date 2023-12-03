Мультсериал «Чик-Чирикино»

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3 декабря, 2023

Анимационные истории о весёлых птичьих буднях.

Чик-Чирикино — городок, похожий на человеческий. Но живут в нём птицы, которые, как и люди, ходят на работу и в школу, путешествуют на автомобилях и гуляют в парках.

В городке пернатых обитает и многодетная воробьиная семья Чирикиных — главных героев мультсериала. Жизнь шумного семейства полна маленьких приключений и комичных ситуаций, в которые воробьи попадают благодаря своим птенцам.

Эти истории придутся по нраву любой семье, в которой растут дети. Ведь в каждом из Чирикиных можно найти немного себя!

Смотрите премьеру с 4 декабря с понедельника по четверг в 20:00, в пятницу в 11:10, в субботу в 15:55 на канале «Карусель»!