«С праздником, Умка!»

Телеканал «Карусель» и «Союзмультфильм» объявляют конкурс «C праздником, Умка!»
Присоединяйтесь к празднованию Международного дня белого медведя вместе с нами! Давайте отправим самые теплые поздравления в далекую Арктику для Умки и его друзей.
«Умка» — это чукотское слово, и переводится оно как «взрослый белый медведь». Пожелаем нашему замечательному маленькому герою слушаться маму-Медведицу, вырасти большим, сильным и стать настоящим Умкой — хозяином Заполярья.
Проявите свою творческую натуру, создавая уникальную открытку для Умки!
Правила участия: