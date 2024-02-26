«С праздником, Умка!»

Добавить в закладки

26 февраля, 2024

Телеканал «Карусель» и «Союзмультфильм» объявляют конкурс «C праздником, Умка!»

Присоединяйтесь к празднованию Международного дня белого медведя вместе с нами! Давайте отправим самые теплые поздравления в далекую Арктику для Умки и его друзей.

«Умка» — это чукотское слово, и переводится оно как «взрослый белый медведь». Пожелаем нашему замечательному маленькому герою слушаться маму-Медведицу, вырасти большим, сильным и стать настоящим Умкой — хозяином Заполярья.

Проявите свою творческую натуру, создавая уникальную открытку для Умки!

Правила участия:

Придумайте и нарисуйте открытку для Умки, мамы-Медведицы и всех друзей.

Напишите свои самые искренние пожелания и отправьте нам фото вашего творения.

Пригласите друзей проголосовать за вашу работу и выиграйте невероятные призы!

УЧАСТВОВАТЬ