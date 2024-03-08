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«Открытка для мамы»

8 марта, 2024

Телеканал «Карусель» и герои мультсериала о жизни веселого воробьиного семейства «Чик-Чирикино» объявляют конкурс «Открытка для мамы»!

Сделайте своими руками открытку для любимой мамы и получите шанс выиграть классные призы!

Правила участия:

  • Самостоятельно смастерите, украсьте и подпишите для мамы самую красивую открытку.
  • Сфотографируйте ее.
  • Загрузите на сайт телеканала «Карусель».
  • Зовите всех друзей голосовать за вашу работу!

Работы принимаются до 27 марта включительно. Четыре победителя будут определены с помощью голосования на сайте телеканала «Карусель», 
а еще одного выберет редакционное жюри телеканала вместе с создателями мультсериала «Чик-Чирикино». Победители будут объявлены 29 марта!

Желаем всем удачи!

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