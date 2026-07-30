Семейный август на телеканале «Карусель»

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30 июля, 2026

Для тёплых семейных вечеров телеканал «Карусель» подготовил премьеры добрых фильмов, которые учат дружбе, смелости и взаимовыручке. Также зрителей ждут новые серии развлекательных проектов и любимых мультсериалов.

1 августа в 19:30 зрителей ждёт премьера французского приключенческого фильма «Белль и Себастьян: Новое поколение». Себастьян вынужден провести каникулы в горной деревне у бабушки. Там он встречает белую собаку по кличке Белль, с которой плохо обращается хозяин. Мальчик решает во что бы то ни стало спасти её и обретает верного друга. Впереди у них — невероятные приключения, проверяющие дружбу на прочность.

8 августа в 19:30 — премьера испанского художественного фильма «Линцесса. Тайны леса». Бесстрашная и любопытная маленькая рысь только начинает открывать для себя таинственный лес, полный чудес и неожиданных приключений. Фильм покажет, насколько смелой может быть маленькая кошка, исследующая мир.

С 1 августа в 21:15 стартует российская премьера мультсериала «Гроша и Мистер Ви». В Специальном бюро расследований работают пушистые детективы — два кота, Гроша и Мистер Ви. Герои постоянно спорят, кто из них главный, но только объединив усилия, они распутывают самые загадочные дела.

С 1 августа зрители увидят новые выпуски познавательной викторины «Что, зачем и почему?». Самые любознательные найдут простые и понятные ответы на самые неожиданные вопросы об окружающем мире. Увлекательные опыты, удивительные факты и наглядные объяснения ждут зрителей каждую субботу в 16:00.

С 8 августа по субботам в 10:00 — премьерные выпуски программы «У меня лапки». В новом сезоне ведущий Гоша Котский поделится свежими новостями и трогательными историями о домашних питомцах, даст полезные советы по уходу за ними, а также расскажет о необычных животных.

Маленькие непоседы «Мини-мишки» возвращаются! В новых сериях друзей ждут забавные переделки, неожиданные изобретения и много поводов для веселья.

Весёлые телята Бо и Зо из мультсериала «Оранжевая корова» учатся самостоятельно решать проблемы и искать выход. А родители поддерживают малышей!

«Команда Флоры. Экопатруль» вновь спешит на помощь природе! В новом выпуске их ждёт важная экологическая миссия, которая докажет: даже маленькие поступки способны спасти планету.

Встречайте «Ум и Хрум» с их аппетитными приключениями! В новых сериях героям снова придётся проявлять находчивость, чтобы справиться с последствиями своих затей.

«Лунтик» возвращается на экраны с новыми приключениями! Добрый герой и его друзья снова открывают для себя что-то новое и учатся честности, взаимовыручке и заботе об окружающем мире.

«Мастер Витя и Мотор» и команда талантливых друзей снова превращают любые проблемы в увлекательный квест. Супергаджеты и безграничная изобретательность помогут найти гениальное решение из любой ситуации!

С двойняшками Таей и Филей и их младшим братом Горошком в мультсериале «Горошек и компания» постоянно что-то происходит. Эти дети ни дня не могут без приключений и интересных открытий!